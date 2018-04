Homem acusado de pelo menos 51 crimes de pornografia infantil fica em preventiva

O homem de 46 anos, que trabalhava como técnico de radiologia num ala hospitalar, acedia à "darknet" para divulgar imagens de menores despidos, a praticarem atos sexuais com adultos e entre eles próprios.

O arguido está acusado da prática de pelo menos 51 crimes de pornografia de menores agravado, de acordo com informação divulgada hoje pelo Ministério Público (MP).

Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, o homem, constítuido arguido em novembro de 2014, acedia “na ‘darknet’, através da rede TOR, a ‘sites/fóruns’ que se destinam a divulgar/partilhar ficheiros contendo imagens de menores com idades de 13 e 14 anos e também de idades inferiores, nomeadamente de seis e sete anos, do sexo masculino, desnudados a praticarem atos sexuais com adultos e entre eles”.

Depois do interrogatório judicial, o homem ficou em prisão preventiva. O inquérito foi dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, em conjunto com a Polícia Judiciária.