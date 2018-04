Carrinha atropela várias pessoas em Toronto e faz pelo menos 10 feridos

Esta segunda-feira à tarde, uma carrinha atropelou várias pessoas em Toronto, no Canadá, e terá feito, pelo menos, dez feridos.

Para já, as informações são poucas, mas sabe-se que se trata de uma carrinha branca e que o veículo se colocou em fuga após atropelar os peões.

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl