Novo Banco Cultura e Universidade Nova fazem nova parceria | Fotos

O Novo Banco e a Universidade Nova de Lisboa – FCSH assinaram esta terça-feira um protocolo para o estudo e divulgação da coleção de numismática da instituição financeira.

A assinatura da nova parceria contou com a presença do Diretor da Faculdade de FCSH da Universidade Nova, Francisco Caramelo, com Catarina Tente, Professora da área de História/Arqueologia e com António Ramalho CEO do Novo Banco (NB) e o Embaixador oficial do NB Cultura e membro do Conselho Geral e de Supervisão, Robert Sherman.

A iniciativa insere-se no âmbito do projeto NB Cultura que foi criado com o compromisso de disponibilizar à fruição pública o património cultural e artístico do Novo Banco, através de parcerias com entidades públicas e privadas, como universidades e museus, de âmbito nacional e regional.

Este protocolo de cooperação prevê, entre outros, o incentivo e promoção da investigação e produção de trabalhos conjuntos nas áreas em questão, a colaboração no estudo e divulgação da Coleção e promoção de visitas ao Museu dentro do programa de estudos e investigação da NOVA FCSH.