Rúben Semedo chega a acordo em processo de agressão a jovem

Rúben Semedo reconheceu ter agredido um jovem com uma garrafa de vidro e, esta terça-feira, chegou a acordo extrajudicial com o queixoso, avança o diário espanhol As.

O futebolista português, que foi ouvido esta terça-feira no âmbito desta agressão, evita, assim, sentar-se no banco dos réus.

Rúben Semedo está detido desde o dia 22 de fevereiro no âmbito de um outro caso. Neste outro processo que lhe valeu prisão preventiva, o português ficou detido em Espanha por suspeitas de tentativa de homicídio, agressão, ameaças e posse ilegal de armas.