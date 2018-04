Praia portuguesa eleita como uma das melhores da Europa

Escolha da European Best Destination.

A praia do Carvoeiro, no concelho de Lagoa, foi eleita como uma das melhores da Europa pelo site European Best Destinations.

“Quando chegar lá, prepare-se para ficar abismado com este local”, começa por dizer o site.

“O mar é lindo, a água não é nem muito fria nem muito quente, as ondas podem ser fortes ou, pelo contrário, suaves o suficiente para fazer paddle e descobrir as grutas vizinhas”, descreve o site.

O European Best Destination coloca a praia do Carvoeiro ao mesmo nível de praias gregas, croatas e italianas, por exemplo.