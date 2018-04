Homem detido em flagrante delito por violência doméstica

Um homem de 37 anos foi detido pelo crime de violência doméstica, tendo sido apanhado em flagrante delito, revelou esta terça-feira a PSP de Setúbal.

De acordo com a agência Lusa, que cita um comunicado da PSP, o homem foi imobilizado quando ainda se encontrava em cima da vítima, que foi alvo de várias agressões.

"Por haver informações de desacatos entre casal, elementos policiais deslocaram-se para o local da ocorrência. Já no local, encontravam-se várias pessoas junto a um prédio devoluto, de onde tinham ouvido gritos", refere o comunicado.

Quando entraram no edifício, o homem estava em cima da vítima, agarrando-a com força e com uma atitude agressiva".

"O suspeito foi rapidamente manietado, imobilizado e detido. A vítima sofrera agressões por parte do mesmo, contudo não careceu de tratamento hospitalar", informam as autoridades.