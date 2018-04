Visto de fora. Uma revolução cavalheiresca e asseada

“Os portugueses sempre tiveram uma maneira muito sua de fazerem as coisas. Mesmo aquele sangrento espetáculo ibérico, a tourada, adquire em Portugal uma característica especial, cavalheiresca, pois o touro nunca é morto. Na semana passada, um grupo estreitamente coordenado de oficiais do exército aplicou essa tradição civilizada a um ato muitas vezes violento: um golpe militar.”

Começa assim um artigo sobre a Revolução de Abril publicado a 6 de maio de 1974 na revista norte-americana “Newsweek”. Durante semanas, a imprensa estrangeira acompanhou a mudança de regime em Portugal e muitos dos primeiros textos chamam a atenção para o lado invulgar do golpe militar que derrubou o “salazarismo caetanista”. Praticamente sem sangue derramado – vitimaria cinco civis e deixaria 40 feridos –, à partida desejado até pelos interesses económicos instalados e, no fundo, num primeiro momento muito pouco revolucionário. Também do outro lado do Atlântico, a revista “The New York Review of Books” falaria de uma revolução “asseada” ou “revolução liberal à moda antiga”, sugerindo que tudo estava em grande medida combinado.

“São precisos dois para fazer uma revolução sem sangue. Durante as últimas horas críticas do Estado corporativo português, Caetano e Spínola desempenharam o seu papel de forma magistral. Era perfeitamente possível haver uma oposição armada à conquista do poder. Tanto a polícia de segurança paramilitar como a Guarda Republicana poderiam resistir e tê-lo-iam feito se tal lhes fosse ordenado”, escreve o historiador Kenneth Maxwell, que viria a especializar-se em história ibérica e hoje é cronista do jornal “O Globo”. “Em 25 de abril, em vez de se retirar para o refúgio fortificado preparado pelo governo para tais emergências, Caetano dirigiu-se para o quartel da Guarda Republicana no centro de Lisboa [Quartel do Carmo]. Tratava-se do corpo da guarda que já fora comandado por Spínola. Nunca estivera em dúvida a sua lealdade ao poder. O quartel da Guarda Republicana era o sítio ideal para Caetano entregar o poder a Spínola, permitindo a ambos salvar as aparências.”

