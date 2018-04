Phil Mailer. As vanguardas revolucionárias contribuíram para travar a revolução

Chegou a Portugal nas vésperas do 25 de Abril, mas num piscar de olhos foi apanhado pelo comboio da revolução. Acordado pela vizinha, que lhe disse para não ir trabalhar por causa do que se estava a passar nas ruas, Phil Mailer, ativista libertário irlandês, não resistiu a sair pela porta de casa para ver as pessoas a “subir e a descer a Avenida da Liberdade consecutivamente só porque podiam”, enquanto ganhavam “cada vez mais confiança em si próprias” – algo “fantástico” depois de décadas de ditadura fascista. Um regime que mesmo de joelhos, lembra, ainda deixava as pessoas com “medo” e “receio do que pudesse acontecer com a polícia” se as forças revoltosas não triunfassem.

Phil Mailer, que vive entre a Irlanda e Portugal, conversou com o i a propósito da reedição do seu livro “Portugal – A Revolução Impossível?”. O regime, explica, mantinha-se vivo apenas pela via da “repressão, basicamente força bruta”. E o 25 de Abril ainda teve um episódio desses. “A única violência nesse dia foi em frente ao quartel da PIDE”, lembra, atribuindo as responsabilidades às forças da repressão – o dia que seria apenas o primeiro de uma “semana de festa que culminou no 1.o de maio”, com uma “enorme manifestação em que toda a gente de Lisboa estava na rua”. Nas ruas, os “carros apitavam, as pessoas cantavam e riam” e “não havia mais espaço onde se estar”, recorda Mailer mais de 40 anos depois.

Foi o início de um processo revolucionário que o iria “fascinar” para o resto da vida. Entre o medo e o receio, decidiu permanecer no país e escrever um diário por ser o “início de uma revolução” que prometia ser “fascinante” e que abalou os alicerces da sociedade portuguesa. É esse livro que agora volta a dar à estampa pela mão da Antígona – Editores Refractários.

