Presidente quer reflexão sobre sistema político

O Presidente da República alertou, na sessão solene do 25 de Abril, que é necessário ter "a capacidade de renovação do sistema político" e não esquecer a necessidade de estar próximo dos cidadãos.

Marcelo Rebelo de Sousa avisou que é preciso estar atento e "evitar fenómenos de cepticismo contra os partidos e os parceiros económicos e sociais".

Para Marcelo, a “permanente proximidade dos cidadãos" é fundamental para evitar o crescimento de populismos.

"Não confundimos o prestígio ou a popularidade, mais ou menos conjuntural, de alguns políticos com endeusamento ou vocação salvífica", afirmou.

O Presidente da Republica começou por defender que “a Europa perdeu sempre em dividir-se e ganhou em unir-se” e que o papel das Forças Armadas não pode ser visto por "alguns como uma reminiscência do passado".

O líder parlamentar do PS, Carlos César, classificou o discurso do chefe de Estado como uma “chamada de atenção para a proximidade e necessidade de diálogo útil e efectivo”.

Rui Rio defendeu que "é vital" começar a trabalhar na reforma do sistema político. O líder do PSD garantiu que o PSD está "completamente disponível" para iniciar essa discussão e para "encarar de frente a necessidade de uma revitalização do regime".