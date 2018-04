Já é possível encher a sua garrafa de água no Pingo Doce por 18 cêntimos

Cadeia de supermercados vai ter um serviço de água purificada para os clientes encherem as suas garrafas

O Pingo Doce criou um sistema que já possibilita os clientes de encherem as suas garrafas de água no supermercado.

No entanto, para o fazer terá de comprar uma garrafa ECO no Pingo Doce, que custa um euro. Segundo o Meios e Publicidade, a garrafa tem uma capacidade até três litros e depois de a comprar pode enchê-la as vezes que quiser, pagando 18 cêntimos por cada abastecimento.

O sistema já se encontra disponível em três supermercados de Lisboa – Alvalade, Galhardas e Expo Norte – podendo vir a ser alargado a outras zonas do país, consoante a adesão por parte dos clientes.

O sistema é composto por um dispensor de água que é purificada e tem como lema ‘poupe em água de qualidade, enquanto ajuda o planeta'.