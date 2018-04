Bankinter aumenta lucros em 15% para 143 milhões de euros

O Bankinter Portugal teve "um início de ano muito interessante", com uma atividade que corresponde a 7% da do grupo.

O banco espanhol Bankinter apresentou um lucro de 143 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, o que representa um aumento de 15% face ao período homólogo do ano passado.

Segundo o comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o Bankinter revela que a margem bruta - que mede a rentabilidade das vendas - cresceu 9,1% até março, para 500,4 milhões de euros, provenientes "na sua quase totalidade do negócio típico bancário".

Já o rendimento do capital investido (ROE) foi de 13,3%, o que o banco considera ser uma das maiores rentabilidades do setor.

Sobre o Bankinter Portugal, a empresa considera que teve "um início de ano muito interessante", com uma atividade que corresponde a 7% da do grupo.

A margem bruta da filial portuguesa alcançou, em 31 de março, os 34,4 milhões de euros e o lucro antes de impostos foi de 19 milhões de euros.