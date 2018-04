Sporting. Rui Patrício de saída?

O capitão do Sporting já leva mais de 10 anos ao serviço dos leões.

Rui Patrício poderá estar a caminho do Nápoles, de Itália, avança o jornal A Bola.

A equipa italiana deverá despedir-se este verão de Pepe Reina, que já tem 35 anos, e procura um substituto. A solução para a baliza dos napolitanos poderá mesmo ser Patrício.

O diário desportivo diz que o ambiente conturbado em Alvalade e as polémicas com Bruno de Carvalho poderão motivar o capitão do Sporting a querer sair.

Rui Patrício, que já leva 12 anos na equipa principal do Sporting, poderá abandonar Alvalade por mais de 20 milhões de euros.