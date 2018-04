Proteção Civil deixa recomendações sobre os cuidados a ter com práticas agrícolas que envolvam queimadas

Veja quais são as recomendações

No último mês têm deflagrado vários incêndios relacionados com queimadas. Nesse sentido, a Proteção Civil, deixou algumas medidas de prevenção à população para salvaguardar a segurança de todos.

Segundo o comunicado da Proteção Civil, se está a pensar em começar uma queimada informe previamente os bombeiros ou o Serviço Municipal de Proteção Civil, indicando o local e dia em que irá ser realizada a queimada.

Respeite sempre “as interdições à queima durante o período crítico, bem como fora do período cítico nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo”.

Escolha dias mais nublados e húmidos e evite fazer a queimada com tempo quente e seco ou quando “o vento sopra com intensidade”.

Deve preparar a área da queimada, tendo uma “abertura de uma faixa limpa de vegetação em torno da área a queimar”. Deve ainda molhar essa faixa antes de começar a queimada e tenha sempre “um recipiente com água ou uma mangueira junto do local”

“Não queimar grandes áreas de uma só vez, por forma a permitir maior controlo do fogo. No caso da queima, optar por vários montes de pequena dimensão em vez de amontoados grandes” e tenha no local equipamentos de primeira intervenção, como água, pás, enxadas e extintores para controlar o fogo, devendo estar sempre atento e vigilante.

Caso as chamas fiquem descontroladas contacte o 112 e abandone o local apenas quando o fogo estiver extinto