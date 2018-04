O ex-presidente norte-americano, Barack Obama, vem a Portugal em julho, para participar na Climate Change Ledership Porto Summit 2018.

Segundo avança o jornal Expresso, Obama vai ser o principal orador no evento dedicado às alterações climáticas.

No evento, que decorrerá no dia seis de julho, no Coliseu, no Porto, também estará presente o vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2007, Mohan Munasinghe.