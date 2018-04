Parlamento vai discutir eutanásia a 30 de maio

BE, PS e PAN propuseram o agendamento do debate dos projetos de lei para o próximo mês.

A eutanásia será discutida no Parlamento a 30 de maio. O Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e o PAN propuseram o debate dos seus projetos de lei sobre o tema para o fim do próximo mês.

Maria Antónia Almeida Santos, do PS, José Manuel Pureza, do BE, e André Silva, do PAN, anunciaram a data do debate esta sexta-feira numa conferência de imprensa.

O PS refere que pretende que a votação na generalidade aconteça até julho.