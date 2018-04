Coreias. Trump celebra 'encontro histórico' no Twitter

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, saudou o “encontro histórico” entre os líderes da Coreia do Norte e do Sul, após um “ano cheio de lançamentos de mísseis e testes nucleares”.

No Twitter, Donald Trump foi acompanhando o encontro entre os dois líderes: “Após um ano cheio de lançamentos de mísseis e testes nucleares, um encontro histórico entre a Coreia do Norte e do Sul está agora a decorrer. Estão a acontecer coisas boas, mas só o tempo o dirá”.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de abril de 2018

Pouco tempo depois, o presidente dos EUA voltou a usar a rede social para expressar o seu agrado face ao acordo entre os dois países: “A guerra coreana vai acabar! Os EUA e todo o seu grande povo deve estar muito orgulhoso do que se está a passar agora na Coreia”.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de abril de 2018

Entretanto, Trump usou o Twitter para agradecer ao presidente chinês, Xi Jinping, pelo apoio que deu aos EUA na fronteira coreana: "Não nos podemos esquecer da grande ajuda que o meu amigo, o presidente chinês Xi [Jinping], deu aos EUA, principalmente na fronteira da Coreia do Norte. Sem ele, este seria um processo muito mais demorado e difícil".

Please do not forget the great help that my good friend, President Xi of China, has given to the United States, particularly at the Border of North Korea. Without him it would have been a much longer, tougher, process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de abril de 2018

Recorde-se que este encontro entre Kim Jong-un e Moon Jae-in foi o primeiro em 11 anos. Para além disso, o líder norte-coreano foi o primeiro a pisar solo sul-coreano desde o fim da Guerra da Coreia.

No final da cimeira, ambos comprometeram-se a cumprir com uma "completa desnuclearização" daquela península, promovendo a paz e acabando com a guerra naquela zona.

Recorde-se que esta reunião antecede o encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump, que deverá ocorrer entre o final de maio e princípio de junho.