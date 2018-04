Coreias. Marcelo fala num passo 'significativo no sentido da paz'

O Presidente da República saudou esta sexta-feira o entendimento entre a Coreia da Norte e a Coreia do Sul, dizendo que foi dado um passo “significativo no sentido da paz”.

Na nota publicada no site da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "saúda o encontro mantido hoje entre os Presidentes da República da Coreia [Moon Jae-in] e da República Popular Democrática da Coreia [Kim Jong-un]".

"Associada ao recente anúncio pelo Presidente Kim Jong-un da suspensão pelo seu país dos ensaios nucleares e balísticos, esta abertura ao diálogo manifestada por ambos os líderes coreanos constitui um novo e significativo passo no sentido da paz e da concórdia e da desejada normalização das relações intercoreanas e desnuclearização da Península Coreana", refere a nota.

Recorde-se que este encontro entre Kim Jong-un e Moon Jae-in foi o primeiro em 11 anos. Para além disso, o líder norte-coreano foi o primeiro a pisar solo sul-coreano desde o fim da Guerra da Coreia.

No final da cimeira, ambos comprometeram-se a cumprir com uma "completa desnuclearização" daquela península, promovendo a paz e acabando com a guerra naquela zona.

Esta reunião antecede o encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump, que deverá ocorrer entre o final de maio e princípio de junho.