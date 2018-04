A equipa feminina do Corinthians entrou em campo com camisolas com frases machistas como forma de protesto contra o machismo no futebol brasileiro.

“Mulher é na cozinha e não jogando futebol”, é um dos exemplos das frases usadas pelas brasileiras.

A equipa quer também apelar a que as empresas comprem o espaço publicitário das camisolas no futebol feminino.