Angola. José Eduardo dos Santos deixa liderança do MPLA para João Lourenço em setembro

José Eduardo dos Santos vai deixar a liderança do MPLA para João Lourenço em setembro, anunciou esta sexta-feira o partido numa nota enviada à agência Lusa.

O MPLA aprovou a realização de um congresso extraordinário na primeira quinzena do mês de setembro.

“O bureau político aprovou a proposta de resolução e o cronograma de preparação e realização do 6.º Congresso Extraordinário do partido, a ter lugar na primeira quinzena de setembro próximo e, consequentemente, aprovou a candidatura do camarada João Lourenço, atual vice-presidente, ao cargo de presidente do MPLA”, refere o comunicado.