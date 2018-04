Advogado do Benfica: “Isto é apenas o princípio”

Em declarações ao site do Benfica esta sexta-feira, João Correia, porta-voz dos advogados do Benfica, explicou todo o processo que está a decorrer contra o FC Porto, deixando a garantia que “isto é apenas o princípio de uma procissão que ainda nem sequer saiu do adro".

"Isto é apenas o princípio de uma procissão que ainda nem sequer saiu do adro. Todos aqueles que ofenderam e atacaram o Benfica nas mais diversas vertentes (desportiva, moral, económica, empresarial, imagem, honra, dignidade, etc.) vão ser judicialmente acionados, não há dúvidas sobre isso", pode ler-se no site do clube.

“Diz respeito exclusivamente às questões de violação das regras da concorrência entre instituições, neste caso sociedades anónimas desportivas. O que se passa é uma ação de indemnização que decorre da providência cautelar deduzida a favor do Benfica e que visa reparar os danos decorrentes da violação das regras de concorrência entre as duas SAD, isto é, os danos provocados pela SAD do FC Porto à SAD do SL Benfica."

Para João Correia “nada será esquecido”. "Todos aqueles que atacaram e atacam o Benfica de forma vil serão devidamente acionados. Nada será esquecido. Tudo o que é para acionar, será acionado. As repercussões são a curto, médio e longo prazo. Quem semeou ventos vai ter de colher tempestades. Vai ser muito notório, mesmo. E não sei se será apenas a nível nacional."