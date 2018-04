Governo envia para o Constitucional lei que obriga abertura de vagas para horários incompletos para os professores

Governo considera norma aprovada por todos os partidos com assento parlamentar - à exceção do PS - como "flagrantemente inconstitucional". É a primeira vez que António Costa decide enviar para o TC uma lei aprovada pelo parlamento

O governo abre guerra aos sindicatos com os concursos dos professores. Depois da polémica desta semana com a vinculação extraordinária, que permite a entrada de 2084 contratados nos quadros, há agora um novo confronto com o concurso de mobilidade interna.

António Costa decidiu enviar para o Tribunal Constitucional a lei – aprovada no parlamento por todos os partidos à exceção do PS – que obrigou o Ministério da Educação a repetir este ano o concurso para os professores dos quadros (o da mobilidade interna) com horários completos e incompletos.

É a primeira vez que este governo decide enviar para o Constitucional uma lei aprovada pelo parlamento. E de acordo com a base de dados do Tribunal Constitucional, desde 1982, foi pedida a fiscalização de normas aprovadas pelo parlamento apenas nove vezes.

O governo justifica a decisão considerando a norma aprovada pelo parlamento como "flagrantemente inconstitucional" frisando que implica um aumento de despesa na ordem dos 44 milhões de euros.

