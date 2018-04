Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves fazem paródia de “A Vida Toda”

Apresentadoras de 5 Para a Meia-Noite apresentaram o novo tema a Carolina Deslandes, autora do original [VÍDEO]

Na passada quinta-feira, Carolina Deslandes foi convidada no programa da RTP, “5 Para a Meia-Noite”.

Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves, apresentadoras do programa, brindaram a cantora com um vídeo onde Carolina Deslandes pode reconhecer a melodia do seu tema “A Vida Toda” mas a letra... essa não é bem a mesma.

Um momento hilariante que provocou gargalhadas na convidada.

Veja o vídeo: