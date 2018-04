UEFA. Benfica cai no ranking, Sporting e FC Porto sobem

Analisadas as prestações de todas as equipas portuguesas nas competições europeias, o resultado, no geral, é positivo para Portugal com excepção para o Benfica que, por não ter pontuado na Fase de Grupos da Liga dos Campeões, desceu seis posições, ocupando neste momento o 15.º na tabela atribuída pela UEFA.

Já o Sporting, com a boa exibição na Liga Europa que permitiu a chegada aos quartos-de-final da competição, elevou os leões 20 posições [37º].

Por sua vez, o FC Porto subiu dois lugares [11º] ficando muito perto de alcançar o Top-10, depois de ter alcançado os oitavos-de-final da Champions.

Por fim, também o SC Braga apresentou saldo positivo e escalou sete lugares na tabela [48º].

Veja a lista completa no link abaixo:

https://pt.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/index.html