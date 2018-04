A escolta invulgar de Kim Jong-Un que se tornou viral

Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e Moon Jae-in, presidente sul-coreano, estiveram juntos para uma cimeira entre os dois países que culminou no anúncio de um acordo de paz.

No entanto foi um momento caricato que captou as atenções: a escolta invulgar do líder da Coreia do Norte que, para além dos habituais carros que o seguiam, se fez acompanhar de 12 seguranças enquanto se deslocava na limousine.

Em causa o facto de o grupo de seguranças se deslocar... fora do veículo. As imagens do cordão humano que corria em torno do carro para garantir o bem estar do líder durante todo o percurso tornaram-se virais.

Veja o vídeo: