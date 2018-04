Nápoles e o buongiorno a Rui Patrício

O guardião da baliza dos verdes e brancos já terá reunido com o Presidente do clube italiano

Rui Patrício parece estar mesmo de saída do Sporting. Depois de vários anos de leão ao peito, o guardião do conjunto verde-e-branco parece querer voar para terras italianas.

Quanto à pasta, essa deve chegar aos 20 milhões pela contratação do capitão de Alvalade.

Segundo o Jornal A Bola, Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, esteve reunido com Rui Patrício em Lisboa e gostou do que ouviu.

Sai uma pizza napolitana para Alvalade? Talvez, mas só se for em pré-pagamento.

Recorde-se que depois da crise entre o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e o plantel, foram vários os jogadores que terão mostrado interesse em abandonar o clube no final da época.

Além de Rui Patrício, Gelson Martins, William Carvalho e Bruno Fernandes também fazem parte dos futebolistas leoninos que segundo a imprensa nacional desportiva pensam sair de Alvalade.