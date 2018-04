Lionel Messi: “Vamos sentir a tua falta!”

Durante 22 anos a vestir a camisola do Barcelona, eis que chegou a hora do adeus de Andrés Iniesta. A despedida do médio do clube catalão não deixou ninguém indiferente, sobretudo em solo espanhol.

Lionel Messi que por vários anos partilhou inúmeros títulos com o jogador que deixará o Barça no final da presente época, utilizou as redes sociais para dirigir uma mensagem ao seu colega e amigo:

“Andrés, obrigado por todos estes anos de futebol. Foi um privilégio desfrutar deste desporto ao teu lado e passarmos tantos momentos inesquecíveis juntos. Desejo-te o melhor nesta nova etapa, tanto a nível desportivo como na tua vida. És um fenómeno dentro e fora do relvado. Vamos sentir a tua falta!”, escreveu.

Veja a publicação: