Londres. Homem atropelado 300 vezes no metro

Num túnel de Holborn, em Londres, um homem de 47 anos foi atropelado no metro, em dezembro de 2017, e morreu.

Agora, o jornal inglês The Sun dá conta de que um dos funcionários do metro ainda saiu do meio de transporte para tentar perceber a causa da colisão, mas acreditou que seriam restos mortais de uma raposa retomando o normal funcionamento do transporte. Só 14 horas mais tarde, quando a polícia foi chamada ao local, é que foram encontrados os restos mortais do homem.

"Fomos chamados no dia 29 de dezembro para reportar que um corpo foi encontrado no túnel entre as estações de Holborn e Russel Square. Um homem de 47 anos de Maidstone foi declarado morto no local", referiram as autoridades londrinas.

Uma fonte revela ainda que durante as 14 horas que o corpo do indivíduo se encontrou ali, o metro terá colidido com o homem por 300 vezes.