Pacheco Pereira na sede da maçonaria

José Pacheco Pereira é um dos preletores da conferência subordinada ao tema Proteção de Dados no Século XXI, organizada pelo Grande Oriente Lusitano e que decorrerá na palácio do Bairro Alto que é sede da maçonaria, na rua do Grémio Lusitano.

Além de Pacheco Pereira, a conferência terá também como preletora a secretária da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Isabel Cruz. A conferência decorrerá numa sessão aberta, ou seja, não exclusiva a maçons nem a membros do Grande Oriente Lusitano.

O programa completa-se com uma mesa redonda moderada por Carlos Moreira, com um painel formado por Lança Morais, Matos Pereira, Ruben Raposo e Rui Anselmo. A conferência, organizada pela loja Simpatia e União, está marcada para o próximo dia 17 de Maio.