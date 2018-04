Deputado do PSD estranha que a esquerda não se indigne com o caso Manuel Pinho

O deputado do PSD Duarte Marques estranha que a esquerda não esteja indignada com o caso Manuel Pinho.

“Não vejo a esquerda, que tanto se indignou com o atraso de um ex primeiro-ministro no pagamento à Segurança Social, revoltada com os ‘subornos’ ao ex-ministro da Economia”, escreve, nas redes sociais, o deputado social-democrata.

Duarte Marques lembra que Manuel Pinho, que é suspeito de ter recebido meio milhão de euros do Grupo Espírito Santo quando estava no governo, foi “colega de governo dos ministros que integram o governo de António Costa”.

O ex-líder da JSD elogia Ana Gomes e critica as declarações de Arons de Carvalho. “A partir daqui é tudo normal, não faz mal e já ninguém se indignará”, afirma.

O fundador do PS, em entrevista ao i, defendeu que seria “um erro colossal” o PS discutir agora os casos de José Sócrates e Manuel Pinho e admitiu mesmo que não acha “reprovável uma pessoa viver com dinheiro emprestado” de um amigo.

Ana Gomes foi a primeira socialista a comentar as notícias sobre Manuel Pinho e defendeu que o partido deve aproveitar o próximo congresso para “escalpelizar como se prestou a ser instrumento de corruptos e criminosos”.