Catarina Martins critica descentralização sem "um pingo de democracia"

Coordenadora do BE fez duras críticas ao acordo entre António Costa e o PSD

Catarina Martins fez este sábado duras críticas ao acordo entre António Costa e o PSD sobre a descentralização.

“Aquilo a que chamam descentralização não tem um pingo de democracia, de proximidade da decisão, nem de uma melhor capacidade de responder às necessidades das populações”, afirmou, em Vila Franca de Xira, no primeiro Encontro do Trabalho Local do Bloco de Esquerda.

Para Catarina Martins, este "processo dito de descentralização proposto pelo centrão" pretende transferir competências para “entidades sem nenhuma legitimidade democrática”.

A líder dos bloquistas defendeu que “isto não é descentralização, é um processo de alteração de serviços públicos que acontece por detrás do pano, sem que ninguém esteja a ver o que se está a passar”.

Catarina Martins garantiu ainda que o Bloco não se deixará "enganar", porque aquilo que é preciso debater são as condições dos serviços públicos”.

Joana Mortágua também criticou o acordo e acusou o governo e o PSD de quererem "fazer do poder autárquico o carrasco dos serviços públicos"