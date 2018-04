Onda da Nazaré ganha prémio de maior onda do ano

Rodrigo Koxa, um surfista brasileiro, ganhou o recorde mundial para a maior onda surfada, quando no ano passado surfou uma onda na Nazaré. Com esta conquista torna-se no recordista mundial da maior onda surfada, ultrapassando o recorde de McNamara em 2011.

A Nazaré também acabou por arrecadar um prémio, na categoria de melhor onda surfada.

Para os prémios de ondas gigantes, que são atribuídos pela Liga Mundial de Surf, estavam nomeadas dez ondas surfadas na Nazaré.

Os vencedores foram divulgados numa gala, que decorreu no sábado à noite na Califórnia, Estados Unidos da América.