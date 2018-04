Ensaios para Eurovisão arrancam este domingo

Este domingo começam os ensaios para a Eurovisão da Canção, que decorre pela primeira vez em Portugal. Os ensaios irão decorrer todos os dias até ao fim da competição, marcada para dia 12 de maio.

Segundo referiu fonte oficial da organização à Lusa, irão decorrer 95 ensaios no total, no Altice Arena, Lisboa, “sem contar com os ‘stand in’”, que são ensaios de luzes e realização com figurantes em vez de concorrentes.

Este domingo irão ensaiar os países que atuam na primeira semifinal, marcada para dia 8 de maio.

“Há ensaios todos os dias ao longo de todo o dia até à final”, afirmou a mesma fonte.