Um adepto do Denizlispor foi banido de entrar no estádio do clube para assistir ao jogo. No entanto, o homem arranjou uma maneira de ver a partida.

O adepto decidiu alugar uma grua para conseguir ver o jogo da parte de fora do estádio.

No entanto, as coisas não correram como o esperado, pois o homem acabou por ser retirado do local pelas autoridades.