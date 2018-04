Marítimo 0-FC Porto 1. E o Porto está a um ponto de ser campeão

Porto vence por 1 bola a zero nos Barreiros e a duas jornadas do fim está a um ponto de ser campeão

O Porto previa um retorno em festa ao continente e até aos 89 minutos tal não foi cristalino. Mas Marega acabou com a maldição do Dragão nos Barreiros e o Porto está cada vez mais próximo do título e a 1 ponto de ser campeão. Desde 2012 que o FC Porto não vencia no Funchal.

A frase rebatida pelos treinadores dos três grandes – “Haverá campeonato até ao fim” - parece ter chegado também ao fim da linha com esta vitória no Funchal e com o desaire do Benfica ontem na Luz, frente ao Tondela.

O Marítimo que jogou a maioria do tempo regulamentar com dez homens – Amir viu vermelho direto por falta sobre Soares aos 41 minutos – conseguiu segurar o empate até Marega por os azuis e brancos em vantagem.

Na próxima jornada o dérbi lisboeta, jogado em Alvalade, pode definir um campeão que não estará dentro das quatros linhas. É que caso o jogo termine empatado entre Sporting e Benfica, o Porto sagra-se automaticamente campeão. Para a semana, o Porto defronta o Feirense.