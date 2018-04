PSD vai chamar Manuel Pinho ao parlamento

Rio Rio critica silêncio do ex-ministro de José Sócrates

O PSD vai chamar o ex-ministro Manuel Pinho ao parlamento para dar explicações sobre a suspeita, noticiada há mais de uma semana, de que o ex-ministro de Sócrates recebeu meio milhão de euros do Grupo Espírito Santo quando era ministro.

"O PSD vai tomar a iniciativa de chamar o ex-ministro Manuel Pinho ao parlamento no sentido de ele poder dar, do ponto de vista político, as explicações que ache que deve dar ao país", afirmou.

"A verdade é que os dias vão passando e o doutor Manuel Pinho não diz nada e é um silêncio que pesa muito face àquilo que são as alegadas responsabilidades que ele pode ter", acrescentou Rui Rio.