GNR apreende 2100 litros de aguardente

O estabelecimento comercial em causa não estaria a pagar o Imposto sobre Álcool e Bebidas Alcoólicas no valor de 14 mil euros

A Unidade de Ação Fiscal da GNR apreendeu esta quinta-feira 2100 litros de aguardente no distrito do Porto na sequência de uma operação de fiscalização a estabelecimentos comerciais.

"Os militares detetaram uma situação em que o proprietário do estabelecimento armazenava a mercadoria apreendida em local não autorizado e sem controlo aduaneiro, furtando-se deste modo às respetivas obrigações tributárias", pode ler-se no comunicado emitido pela GNR.

O estabelecimento em causa não estaria a cumprir com as suas responsabilidades fiscais, nomeadamente o pagamento do Imposto sobre Álcool e Bebidas Alcóolicas, num valor de 14 mil euros.