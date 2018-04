Volume de negócios no comércio a retalho acelera em março

O volume de negócios no comércio a retalho recuperou em março, devido aos bens alimentares, registando um aumento homólogo de 5,1%, acima da variação homóloga de 4,3% em fevereiro, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A aceleração do índice total foi determinada pela subida homóloga de 6,2% dos produtos alimentares. No mês anterior tinham aumentado 3,6%.

O agrupamento dos produtos não alimentares teve um aumento homólogo de 4,3%, inferior à subida de 4,9% em fevereiro em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustadas de efeitos de calendário, apresentaram taxas de variação homóloga de 3,7%, 3,4% e 0,4%, respetivamente, mantendo ou descendo face aos aumentos de 3,7%, 4,7% e 0,3% em fevereiro, pela mesma ordem.

No primeiro trimestre deste ano, as vendas no comércio a retalho subiram 5,1% em termos homólogos, acima do aumento de 4,4% no quarto trimestre de 2017. Os agrupamentos de produtos alimentares e de produtos não alimentares a registarem variações de 4,4% e de 5,7% nesse trimestre, acima das subidas de 3,7% e 4,9% no trimestre anterior.