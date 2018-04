Chegou a Lisboa esta segunda-feira a primeira contratação do Sporting para a próxima temporada: Marco Túlio.

O médio brasileiro de 20 anos chega ao Sporting proveniente do Atlético Mineiro. De acordo com a imprensa desportiva, o jogador chega ao Sporting para abater parte da dívida do Atlético Mineiro devido à tranferência de Elias.

Marco Túlio deverá começar já a treinar em Alcochete para preparar a próxima época em Alvalade.