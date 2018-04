Hotel Monte Palace reabre em 2021, 27 anos depois de ter fechado

O Monte Palace, o primeiro de cinco estrelas dos Açores, chegou a vencer em 1990 o prémio de Melhor Hotel do Ano em Portugal.

O hotel Monte Palace, nas Sete Cidades, Açores, que está encerrado há 27 anos, deverá abrir em 2021 como unidade hoteleira de cinco estrelas, mantendo a atual traça arquitetónica, anunciou o grupo chinês Level Constellation. A marca Monte Palace “deverá cair”. A unidade hoteleira deverá incorporar um centro de ciência, “que se encontra a ser negociado com duas entidades de primeira linha no setor, bem como um SPA, um ‘rooftop’ e áreas de apoio a atividades na natureza”, refere a mesma nota

A unidade hoteleira foi inaugurada em 1989 na ilha de São Miguel e empregava mais de cem pessoas, mas fechou pouco tempo depois por ausência de lucro. O edifício de cinco pisos tinha dois restaurantes, três salas de conferência, uma discoteca, uma loja, 88 quartos, 52 suítes juniores, 27 quartos duplos, quatro quartos duplos com saleta, quatro suítes de luxo e uma suíte presidencial. Localizado junto ao miradouro da Vista do Rei, com vista sobre a Lagoa das Sete Cidades, teve até 2010 segurança em permanência, mas ficou posteriormente ao abandono, sendo vandalizado e saqueado.

No final de 2017, a Level Constellation adquiriu o espaço, não tendo sido divulgado o montante da operação.