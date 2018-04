Quais as reais hipóteses de Portugal vencer o Mundial?

Estudo revela quais são as seleções favoritas.

Apesar da vitória no último Europeu de futebol, a seleção portuguesa é apenas a nona favorita a vencer o Mundial da Rússia.

Esta lista foi elaborada pelo Observatório do Futebol. O estudo usa um índice de percentagem média dos jogos disputados desde 1 de julho do ano passado pelos 23 jogadores mais utilizados de cada seleção juntamente com o nível desportivo médio dos clubes dos jogadores.

Este estudo indica que Espanha é a grande favorita, seguida pelo Brasil e França. À frente de Portugal ainda surgem seleções como a Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Argentina e Croácia.

O Mundial da Rússia realiza-se entre 14 de junho e 15 de julho.