IRS. Mais de 3,2 milhões de declarações entregues no primeiro mês

Promessa de reembolso ainda mais rápido do que no passado, em média 12 dias, levou a uma verdadeira corrida ao Portal das Finanças.

Mais de 3,2 milhões de declarações de IRS foram submetidas no primeiro mês da campanha de entrega do imposto, que decorre até ao final de maio e que, pela primeira vez, está a ser feita apenas pela internet. A promessa por parte do governo de reembolsar os contribuintes em menos de 12 dias, no caso do IRS automático, levou a uma verdadeira corrida ao Portal das Finanças e fez com que, nos primeiros dias, este “estivesse muitas vezes em baixo devido a problemas técnicos”, admitiu ao i, o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI).

Uma situação que levou o próprio secretário de Estado a deixar um recado aos contribuintes: “Não é preciso fazer tudo no início nem deixar tudo para a última hora”, lembrando ainda que, as falhas “poderão ser temporárias” e que cabe à Autoridade Tributária garantir que “ao longo dos 60 dias, os contribuintes possam cumprir as suas obrigações sem nenhum transtorno de maior”.

Este ano, à semelhança do ano passado, o prazo para a entrega da declaração de IRS é igual para todos os sujeitos passivos deste imposto, independente do tipo de rendimentos (pensionistas, de trabalho, recibos verdes ou outros) que auferiram no ano passado. No entanto, esta é a primeira vez que a entrega tem de ser feita pela Internet, via Portal das Finanças, deixando de estar disponível a entrega em papel nas repartições das Finanças.

Ainda assim, a Autoridade Tributária disponibiliza o ‘Atendimento Digital Assistido’ aos contribuintes que possam ter uma maior dificuldade em fazer a entrega do IRS por via eletrónica, um serviço disponível num conjunto de serviços de finanças, juntas de freguesia e espaços do cidadão distribuídos pelo país.

Mais contribuintes abrangidos

Este ano, o preenchimento automático da declaração de IRS foi alargado a 60% dos agregados familiares (cerca de três milhões), ao chegar aos trabalhadores por conta de outrem com dependentes a cargo, quando no ano passado apenas estava disponível para os que não tinham dependentes e pensionistas.

Mas há despesas que poderão não estar contempladas. Uma das deduções que não têm surgido diz respeito aos gastos relacionados com o pagamento de rendas de imóveis. Ao que o i apurou, esta é uma falha frequente que poderá penalizar o reembolso a receber.

E, mesmo para quem respeite as regras enumeradas pelo fisco – apenas para trabalhadores por conta de outrem e cujos rendimentos tenham sido auferidos em Portugal –, basta ter um produto com benefícios fiscais – é o caso, por exemplo, de um plano poupança-reforma (PPR) ou um seguro de vida – para ficar imediatamente excluído desta funcionalidade.

Recorde-se que, no final da campanha de IRS de 2017, o prazo médio de devolução foi de 23 dias (no ano anterior tinha sido 36 dias) e no caso do IRS Automático foi de 12 dias.