Revelados novos pormenores sobre a morte de Avicii

Avicii foi encontrado morto no passado dia 28 de abril. Pouco tempo depois, a sua família deu a entender que o artista tinha cometido suicídio. Agora, foram revelados novos pormenores sobre a morte do DJ.

De acordo com familiares, Avicii deixou uma carta de despedida no quarto onde perdeu a vida, no Omã. As mesmas fontes disseram que o DJ não estava a conseguir lirdar bem com a pressão e o ritmo da sua carreira e que precisava de “encontrar paz”.

Agora, o site norte-americano TMZ diz que Avicii, cujo nome verdadeiro é Tim Bergling, foi encontrado com cortes nos pulsos e no pescoço – estes ferimentos terão sido a causa da morte.

Segundo o mesmo site, o DJ partiu uma garrafa e usou este objeto pararealizar os cortes.