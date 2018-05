Tribunais voltam a reduzir pendências

Em 2017, houve uma redução de 149.465 processos pendentes nos tribunais de 1.ª instância. O número traduz uma quebra de 13,2% de pendências face ao ano anterior, mostram os últimos dados do Ministério da Justiça. O número de ações executivas cíveis pendentes, por exemplo, foi o mais baixo desde 2007.

Pelo segundo ano consecutivo, em 2017 baixou o número de pendências dos processos nas áreas cível, administrativa e fiscal e nas ações executivas.

Os dados da Direção Geral de Política da Justiça mostram que nos tribunais de 1.ª instância houve, em 2017, uma redução de 13,2% de pendências (menos 149.465 processos). Números que excluem a execução de penas.

As ações executivas cíveis foram as que mais contribuíram para a redução total dos processos pendentes. Comparando com o período homólogo, durante o último trimestre de 2017 (entre outubro e dezembro) houve menos 12,5% de casos. Durante este período, a taxa de resolução processual foi de 173,6%, verificando-se menos 25.719 processos, face ao período homólogo.

Os dados oficiais do Ministério da Justiça mostram ainda que o número de ações executivas cíveis pendentes (702.257) é o mais baixo desde 2007.

No ano passado, também caiu em 1,7% o número total de processos que aguardam resolução nos Tribunais Administrativos e Fiscais (TAF). Em 2017, os TAF tinham menos 1.252 processos (menos 2.104 na área fiscal e mais 852 na área administrativa), o que representa uma taxa de resolução processual de 105%, dos quais 114,3% para os processos fiscais e 91,8% para os processos administrativos.

A mesma tendência de redução de pendências é acompanhada pela diminuição dos processos de falência, insolvência e recuperação de empresas, havendo, no oposto, um aumento de casos concluídos.