Portugal quer apostar mais no Canadá

De acordo com indicadores do Banco de Portugal, as receitas do turismo canadiano estão em crescimento e subiram de 140,8 milhões em 2013 para os 274,4 milhões em 2017.

O governo português considera que o acordo de livre comércio entre União Europeia e Canadá (CETA) vai desbloquear constrangimentos nas exportações portuguesas de máquinas ou vinho, e que há margem para captar ainda mais turistas canadianos.

Estes são alguns dos objetivos económicos que o executivo português tenciona alcançar na sequência da visita oficial do primeiro-ministro, António Costa, ao Canadá, de quatro dias, entre quarta-feira e sábado, com passagens por Otava, Toronto e Montreal.

Segundo dados fornecidos pelo AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), no caso do Canadá, a balança comercial de bens é tradicionalmente favorável a Portugal, tendo as exportações atingido os 295,7 milhões de euros em 2017, enquanto as importações se ficaram pelos 203,7 milhões de euros.