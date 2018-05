Jonas treinou com a equipa e pode ser opção no dérbi

Depois de falhar os últimos quatro jogos, altura em que se lesionou no aquecimento antes do encontro do Benfica com o Vitória de Setúbal, Jonas voltou a treinar com a equipa.

O avançado brasileiro integrou a sessão de trabalhos dos encarnados e poderá ser opção de Rui Vitória para o dérbi em Alvalade, agendado para este sábado, numa altura em que Sporting e o Benfica estão empatados na tabela com 77 pontos e discutem, acima de tudo, o lugar que dá acesso à Champions.