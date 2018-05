Veto de Marcelo não impede utilização da Uber

Para os utilizadores das plataformas eletrónicas de transporte privado de passageiros continua tudo na mesma: vão poder continuar a usar este sistema de mobilidade. Já para as empresas que atuam neste mercado continua a exercer a sua atividade num mercado sem regulação, daí admitirem que continuam a aguardar pelo desfecho do processo legislativo, depois de o Presidente da República ter vetado a lei que regularia a atividade do setor. A opinião é unânime: “todo este processo deverá decorrer de forma célere”.

O diretor-geral da Taxify Portugal considera que é fundamental que a regulação seja aprovada rapidamente. “Esperamos que o processo legislativo decorra de forma célere, para que não continuemos a operar num mercado não regulado”, revelou David Silva. O responsável disse ainda “compreender que a entrada das plataformas de transporte privado de passageiros em Portugal exija uma adaptação do setor”.

Também a Uber disse esperar a “breve aprovação” de uma lei “moderna e transparente para a mobilidade nas cidades portuguesas, que traga a devida clareza jurídica à atividade de mais de cinco mil motoristas.”

Já a Cabify assegurou que vai colaborar com a Assembleia de República para “uma regulação progressista para o setor da mobilidade em Portugal”.

Marcelo com reservas

Estas reações surgem depois de o presidente da República ter solicitado ao parlamento que volte a apreciar a lei que irá regular a atividade das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros como a Uber e a Cabify, modernizando ainda a legislação dos táxis.

Para o chefe de Estado, a lei gera “reservas políticas de fundo”, desde logo ao nível da concorrência, razão pela qual pediu à Assembleia da República que “mostre abertura para reponderar a mencionada solução, por forma a ir mais longe do que foi - nomeadamente nas tarifas ou na contribuição que classificou-as de “insignificante”-, na obtenção desse equilíbrio no tratamento de operadores de transportes em domínio socialmente tão sensível, idealmente regulando estas atividades em simultâneo com a modernização da regulação dos táxis”.

Recorde-se que, o regime jurídico de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, o chamado TVDE, foi aprovado pelo parlamento no final de março, em votação final global. No entanto a nova lei deixa de fora a definição, pelas autarquias, do número de veículos ao serviço das plataformas, os chamados contingentes, defendidos pelas associações dos táxis.

Taxistas aplaudem medida

A Federação Portuguesa do Táxi (FPT), assim como a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) aplaudiram a decisão por considerarem a lei desequilibrada. “No dia em que o parlamento […] votou aquela lei, eu disse que tinha sido criado um monstro e que, se fosse promulgada, essa lei levava à falência milhares de empresários e, felizmente, que há pessoas de bom senso e o senhor Presidente da República percebeu isso e fez muito bem em vetar a lei e em mandá-la para o parlamento”, disse o presidente da FPT, Carlos Ramos.

Também o presidente da ANTRAL, Florêncio Almeida, disse ver “com alguma alegria” a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, argumentando que, a ser promulgada, seria “uma lei prejudicial em relação ao setor do táxi”. A verdade é que também este setor vai ser alvo de propostas.

O deputado socialista João Paulo Correia já admitiu que, o grupo de trabalho do governo está também a analisar formas de modernizar o setor do táxi e que deverão ser produzidas “um conjunto de propostas” até ao verão. “Devemos proteger as indústrias mais tradicionais”, assegurou o deputado.