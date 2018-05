Real Madrid voltou a ser feliz e está na final da Champions

O Real Madrid é o primeiro finalista da Liga dos Campeões 2017/18 graças à vantagem que trouxe de Munique (2-1) já que esta terça-feira os merengues não foram além de um empate (2-2) com o Bayern Munique, no Santiago Bernabéu, em jogo da 2.ª mão da meia-final.

O filme do encontro de esta noite foi, de resto, (muito) semelhante ao que tinha acontecido em solo alemão. Isto porque o Bayern entrou mais forte e conseguiu, tal como na semana passada, adiantar-se no marcador, desta feita aos dois minutos de jogo por Kimmich, protagonista que também tinha sido o autor do golo solitário do plantel alemão na 1.º mão. Ainda à semelhança do último confronto, os comandados de Zidane conseguiram concretizar a reviravolta e novamente sem... Cristiano Ronaldo na lista de marcadores.

Depois de Marcelo e Asensio terem apontado os golos da equipa espanhola em Munique, hoje foi Benzema o herói com um bis, aos 11’ e aos 45’, o último golo, diga-se, após erro crasso do guardião Ulreich na abordagem ao atraso feito pelo seu companheiro de equipa Thiago Alcântara.

Num jogo que foi uma verdadeira final antecipada, o hexacampeão alemão ainda chegou à igualdade, aos 62 minutos, pelo ex-Real Madrid James Rodríguez, ficando, porém, a um golo de seguir para o jogo derradeiro, agendado para dia 26 maio, em Kiev.

Os merengues, recordistas da prova, procuram o seu sétimo troféu na liga multimilionária (e o terceiro consecutivo), conhecem hoje o seu adversário, que sairá do confronto entre a Roma e o Liverpool, numa altura em que os ingleses seguram uma vantagem por 5-2, alcançada em solo inglês.