Sporting começa a vender bilhetes para a final da Taça a partir de hoje

O Sporting vai colocar esta quarta-feira à venda 9.152 bilhetes para a final da Taça de Portugal, mas não é para todos os sportinguistas.

Esta quarta e quinta-feira o Sporting coloca à venda bilhetes exclusivamente para sócios com Gamebox 17/18 e que tenham a Gamebox há 15 anos. Cada sócio só poderá comprar um bilhete.

As bilheteiras de Alvalade estarão abertas entre as 10h e as 20h.

A final da Taça joga-se no estádio do Jamor a 20 de maio entre o Sporting e o Desportivo das Aves.