Eutanásia: Parlamento discute propostas dia 29 de maio

É já no dia 29 de maio que o Parlamento vai discutir a eutanásia. Pedro Delgado Alves, deputado do PS, considera que que houve já "um debate bastante amplo" na sociedade que faz com que seja altura para avançar para a discussão jurídica sobre a lei que regulará a morte assistida.

"Até agora a sociedade tem vindo a debater um tema bastante sensível", nota Delgado Alves, que defende que "estão reunidas as condições para iniciar a discussão no Parlamento".

Sobre o facto de a discussão se iniciar já muito em cima do fim da sessão legislativa, Pedro Delgado Alves assegura que "não se pretende legislar à pressa, mas também nenhuma razão para adiar" o debate sobre um tema que considera estar "amadurecido" na sociedade portuguesa.