Apple. Receitas surpreendem mas não com o império do iPhone

A Apple anunciou esta semana que, apesar das vendas do novo iPhone não serem o que se esperava, as receitas aumentaram 16% até março deste ano, para 61,1 mil milhões de dólares.

De acordo com os dados avançados pela Bloomberg, os lucros por ação fixaram-se em 2,73 dólares por ação, o que também fica acima do previsto pelos analistas, que esperavam um resultado líquido de 2,64 dólares por ação. Um valor que tem de ser comparado com os 2,10 dólares obtidos no mesmo período de 2017.

O negócio de serviços da marca, que inclui o Apple Music, a App Store e o iCloud, conseguiu receitas de 9,1 mil milhões de dólares, o que compara com as expetativas que apontavam para 8,3 mil milhões.

Acabou o império do iPhone?

As ações começaram a cair, as vendas do Iphone X estão longe de ser o que se esperava e a marca já não aparece na lista das empresas mais respeitadas.

A deceção com o Iphone X obrigou a Apple a criar uma saída de emergência. Para compensar a desilusão dos clientes em relação ao modelo que tanto prometia, a gigante tecnológica decidiu então lançar, ainda este ano, um trio de novos telemóveis: o maior Iphone de sempre, um modelo low cost e ainda um upgrade do iPhone X. No entanto, esta solução parece não estar a ser suficiente. Vários analistas continuam a destacar a falta de procura do Iphone e há cada vez mais fornecedores a fazer contas.

A AMS, fabricante de sensores ópticos para telemóveis, por exemplo, foi obrigada a rever em baixa as expetativas das receitas. De acordo com a Bloomberg, as receitas esperadas rondavam os 307,9 milhões de dólares. No entanto, o alerta da empresa aponta para um número muito menor: 220 milhões de dólares. Para o analista Guenther Hollfelder, falamos de estimativas que “correspondem a menos cerca de 20-25 mil milhões de unidade do iPhone X”.

Também a empresa que fornece chips à Apple, a Taiwan Semiconductor, se prepara para apresentar receitas muito abaixo ao que foi incialmente estimado.

Katy L. Huberty, do Morgan Stanley, garante que “nos últimos cinco anos, a esmagadora maioria (86%) do crescimento anual de 8% das receitas da Apple foi justificado pelas vendas do iPhone”. Um tempo que chegou ao fim já que a expetativa é de que, nos próximos anos, cerca de 60% do crescimento das receitas seja resultado dos serviços. De acordo com a Bloomberg, a marca da maçã tinha estipulado vender 80,2 milhões de unidades até ao fim do ano passado, mas até ao final de abril tinha vendido apenas 77,3 milhões.

Reputação em risco O Reputation Institute elaborou o ranking das 100 empresas mais respeitadas na América e as surpresas são muitas. A maior queda nesta tabela aconteceu com as tecnológicas. A Amazon, por exemplo, costuma estar em primeiro lugar e ocupa agora o 10.º deste ranking. Já a Google, passou para a 56.º. A falta de confiança na tecnologia, como explica Brad Hecht, director administrativo do Reputation Institute, justifica estas perdas de reputação. A Apple e o Facebook deixaram mesmo de constar da lista com 100 posições.

No caso destas últimas empresas, são os escândalos que mais justificam que tenham perdido o respeito dos consumidores em geral. O Facebook tem sido alvo de duras críticas por irregularidades no uso dos dados pessoais dos utilizadores. A Apple perdeu por ter estado envolvida em investigações relacionadas com evasão fiscal.

E é exatamente esta uma das questões que a empresa tem tentado resolver. A devolução à Irlanda de 13 mil milhões de euros em impostos vai começar a ser feita já este mês. Ou seja, 19 meses depois de Bruxelas determinar que a empresa liderada por Tim Cook tinha recebido benefícios ilegais em Dublin através de um sistema fiscal que não era acessível a outras empresas.

Recorde-se que já em 2016 muitos consideravam que a morte de Steve Jobs podia ter afetado a marca da maça mais do que se esperava. Ken Segall, que trabalhou com Jobs como diretor criativo de publicidade durante 12 anos, escreveu, numa coluna do “Guardian”, que a ausência de Steve Jobs fez com que a Apple perdesse o “o rumo”. E a verdade é que nos últimos anos, ainda que os lucros sejam sólidos, a marca tem vindo a perder quota de mercado para o Android. Até porque enquanto as concorrentes invadem o mercado com smartphones de baixo custo, a Apple continua a apostar na qualidade em troca de um preço também muito mais alto. Segundo as estimativas dos analistas, em 2015, 80% dos consumidores não tinham capacidade económica para adquirir smartphones com preços tão elevados.